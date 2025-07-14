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Росіяни обстріляли Костянтинівку: вбили жінку

Олександр ШумілінПонеділок, 14 липня 2025, 19:25
Росіяни обстріляли Костянтинівку: вбили жінку
Скриншот

Вранці у понеділок російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області, в результаті чого загинула жінка.

Джерело: повідомлення Начальника міської військової адміністрації Костянтинівськи Сергія Горбунова

Дослівно: "14 липня 2025 о 09:25 російські війська здійснили черговий обстріл міста Костянтинівки зі ствольної артилерії. У результаті ворожої атаки загинула одна цивільна особа — жінка, яка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, за місцем свого проживання".

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Деталі: Також пошкоджень зазнали щонайменше трьох приватних житлових будинків.

Донецька область
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