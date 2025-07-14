Россияне обстреляли Константиновку: убили женщину
Понедельник, 14 июля 2025, 19:25
Утром в понедельник российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего погибла женщина.
Источник: сообщение начальника городской военной администрации Константиновки Сергея Горбунова
Дословно: "14 июля 2025 года в 09:25 российские войска осуществили очередной обстрел города Константиновка из ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки погибла одна гражданская особа — женщина, которая получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, по месту своего проживания".
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Детали: Также повреждения получили как минимум три частных жилых дома.