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Каллас про ультиматум Трампа: 50 днів для Росії – забагато

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 20:31
Каллас про ультиматум Трампа: 50 днів для Росії – забагато
Ілюстративне фото: Getty Images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що термін у 50 днів, який президент США Дональд Трамп дав Росії на укладення мирної угоди, є надто тривалим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: 14 липня після того, як американський президент пообіцяв санкції проти Росії, якщо угоди не буде "за 50 днів", Каллас назвала цей термін "дуже довгим".

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"50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб", – наголосила вона.

Водночас головна дипломатка Європейського Союзу акцентувала, що те, що Трамп "займає тверду позицію щодо Росії" – це "дуже позитивно".

Зазначимо, цього ж дня Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

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Також він анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Трампросійсько-українська війнаРосія
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