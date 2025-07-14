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Каллас об ультиматуме Трампа: 50 дней для России – слишком много

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 20:31
Каллас об ультиматуме Трампа: 50 дней для России – слишком много
Иллюстративное фото: Getty Images

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что срок в 50 дней, который президент США Дональд Трамп дал России на заключение мирного соглашения, является слишком длительным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: 14 июля после того, как американский президент пообещал санкции против России, если соглашения не будет "за 50 дней", Каллас назвала этот срок "очень долгим".

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"50 дней – это очень долгий срок, если учесть, что ежедневно убивают невинных гражданских лиц", – подчеркнула она.

В то же время главная дипломат Европейского Союза подчеркнула, что то, что Трамп "занимает твердую позицию в отношении России" – это "очень позитивно".

Отметим, в этот же день Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.

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Также он анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Трампроссийско-украинская войнаРосcия
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