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США продадуть НАТО зброї на $10 млрд для подальших поставок Україні – ЗМІ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 20:52
США продадуть НАТО зброї на $10 млрд для подальших поставок Україні – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Сполучені Штати планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько $10 мільярдів, яке надалі буде передане Україні, зокрема далекобійні ракети.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: У понеділок президент США Дональд Трамп підтвердив угоду з НАТО щодо продажу зброї, яка буде постачатись Україні. Він сказав, що Штати продадуть "найкраще" військове обладнання на "мільярди" доларів.

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Проінформоване джерело Axios заявило, що США продадуть союзникам в Альянсі зброї на суму близько 10 мільярдів доларів "у першій хвилі".

За інформацією порталу, йдеться про таку зброю, як засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та "ракети великої дальності, які можуть сягати вглиб території Росії".

Нагадаємо:

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  • У понеділок президент США також заявив, що Україна вже найближчим часом отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України.

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