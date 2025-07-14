США продадут НАТО оружия на $10 млрд для дальнейших поставок Украине – СМИ
Соединенные Штаты планируют продать странам НАТО вооружение на сумму около $10 миллиардов, которое в дальнейшем будет передано Украине, в частности дальнобойные ракеты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios
Детали: В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут "лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.
Информированный источник Axios заявил, что США продадут союзникам по Альянсу оружия на сумму около 10 миллиардов долларов "в первой волне".
По информации портала, речь идет о таком оружии, как средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и "ракеты большой дальности, которые могут достигать глубины территории России".
Напомним:
- В понедельник президент США также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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