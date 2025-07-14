США продадут НАТО оружия на $10 млрд для дальнейших поставок Украине – СМИ

Соединенные Штаты планируют продать странам НАТО вооружение на сумму около $10 миллиардов, которое в дальнейшем будет передано Украине, в частности дальнобойные ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут "лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.

Реклама:

Информированный источник Axios заявил, что США продадут союзникам по Альянсу оружия на сумму около 10 миллиардов долларов "в первой волне".

По информации портала, речь идет о таком оружии, как средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и "ракеты большой дальности, которые могут достигать глубины территории России".

Напомним:

РЕКЛАМА:

В понедельник президент США также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.