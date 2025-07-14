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США продадут НАТО оружия на $10 млрд для дальнейших поставок Украине – СМИ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 20:52
США продадут НАТО оружия на $10 млрд для дальнейших поставок Украине – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

Соединенные Штаты планируют продать странам НАТО вооружение на сумму около $10 миллиардов, которое в дальнейшем будет передано Украине, в частности дальнобойные ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут "лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.

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Информированный источник Axios заявил, что США продадут союзникам по Альянсу оружия на сумму около 10 миллиардов долларов "в первой волне".

По информации портала, речь идет о таком оружии, как средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и "ракеты большой дальности, которые могут достигать глубины территории России".

Напомним:

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  • В понедельник президент США также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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