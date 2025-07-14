Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Келлог отримає усю інформацію про фронт і наступальні плани Росії

Олександр ШумілінПонеділок, 14 липня 2025, 20:58
Зеленський: Келлог отримає усю інформацію про фронт і наступальні плани Росії
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представнику президента США Дональда Трампа генералу Кіту Келлогу в Україні нададуть усю інформацію щодо ситуації на фронті і наступальні плани Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Українські спецслужби, наша розвідка нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти".

Реклама:

Деталі: Зеленський також заявив, що російські фінанси на війну треба "обрізати".

"Зв’язки Росії з Іраном і Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати", - сказав він.

Також президент України подякував партнерам за підготовку нового рішення щодо систем Patriot для України. "Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з США. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки".  

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У понеділок 14 липня у Києві президент Володимир Зеленський та представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог обговорили питання посилення ППО для України, оборонне озброєння та нові санкції проти РФ.

РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Верховна Рада планує звільнити уряд 16 липня – джерела
Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін
Усі новини...
Росія
Каллас про ультиматум Трампа: 50 днів для Росії – забагато
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
18-й пакет санкцій проти Росії наразі блокують Словаччина і Мальта – джерела
Останні новини
21:23
Данія допоможе українським військовим із супутниковим звʼязком
21:12
В новому уряді планують об'єднати три економічні міністерства – джерело
21:10
Пройшов довгу реабілітацію: 6-річного хлопчика, якому пересадили донорське серце, виписують з лікарні
21:10
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
21:07
Уряд підтримав законопроєкт про відновлення конкурсів на держслужбу
20:58
Зеленський: Келлог отримає усю інформацію про фронт і наступальні плани Росії
20:52
США продадуть НАТО зброї на $10 млрд для подальших поставок Україні – ЗМІ
20:49
Уряд розширив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів: кого торкнуться зміни
20:45
Росія так і не навчилася робити електроніку для своїх літаків
20:31
Каллас про ультиматум Трампа: 50 днів для Росії – забагато
Усі новини...
Реклама:
Реклама: