Зеленський: Келлог отримає усю інформацію про фронт і наступальні плани Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представнику президента США Дональда Трампа генералу Кіту Келлогу в Україні нададуть усю інформацію щодо ситуації на фронті і наступальні плани Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Українські спецслужби, наша розвідка нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти".

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Деталі: Зеленський також заявив, що російські фінанси на війну треба "обрізати".

"Зв’язки Росії з Іраном і Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати", - сказав він.

Також президент України подякував партнерам за підготовку нового рішення щодо систем Patriot для України. "Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з США. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки".

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