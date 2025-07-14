Зеленский: Келлог получит всю информацию о фронте и планах России

Президент Владимир Зеленский сообщил, что представителю президента США Дональда Трампа генералу Киту Келлогу в Украине предоставят всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах России.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Украинские спецслужбы, наша разведка предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит прямо сейчас на передовой, и какие новые наступательные шаги готовит Россия. Россия до сих пор имеет на это средства".

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Детали: Зеленский также заявил, что российские финансы на войну нужно "обрезать".

"Связи России с Ираном и Северной Кореей нужно обрезать. Любые поставки компонентов и оборудования для российской военной промышленности нужно обрезать", - сказал он.

Также президент Украины поблагодарил партнеров за подготовку нового решения по системам Patriot для Украины. "Мы работаем также над крупными оборонными соглашениями с США. Сейчас еще не время говорить о деталях, но мы можем вместе сделать многое для безопасности".

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