Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Келлог получит всю информацию о фронте и планах России

Александр ШумилинПонедельник, 14 июля 2025, 20:58
Зеленский: Келлог получит всю информацию о фронте и планах России
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что представителю президента США Дональда Трампа генералу Киту Келлогу в Украине предоставят всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах России.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Украинские спецслужбы, наша разведка предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит прямо сейчас на передовой, и какие новые наступательные шаги готовит Россия. Россия до сих пор имеет на это средства".

Реклама:

Детали: Зеленский также заявил, что российские финансы на войну нужно "обрезать".

"Связи России с Ираном и Северной Кореей нужно обрезать. Любые поставки компонентов и оборудования для российской военной промышленности нужно обрезать", - сказал он.

Также президент Украины поблагодарил партнеров за подготовку нового решения по системам Patriot для Украины. "Мы работаем также над крупными оборонными соглашениями с США. Сейчас еще не время говорить о деталях, но мы можем вместе сделать многое для безопасности". 

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В понедельник, 14 июля, в Киеве президент Владимир Зеленский и представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог обсудили вопросы усиления ПВО для Украины, оборонное вооружение и новые санкции против РФ.

РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский
Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
Все новости...
Росcия
Каллас об ультиматуме Трампа: 50 дней для России – слишком много
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
18-й пакет санкций против России сейчас блокируют Словакия и Мальта – источники
Последние новости
21:23
Дания поможет украинским военным со спутниковой связью
21:12
В новом правительстве планируют объединить три экономических министерства – источник
21:10
Прошел долгую реабилитацию: 6-летнего мальчика, которому пересадили донорское сердце, выписывают из больницы
21:10
Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский
21:07
Правительство поддержало законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу
20:58
Зеленский: Келлог получит всю информацию о фронте и планах России
20:52
США продадут НАТО оружия на $10 млрд для дальнейших поставок Украине – СМИ
20:49
Правительство расширило правила компенсации стоимости обучения для детей ветеранов: кого коснутся изменения
20:45
Россия так и не научилась делать электронику для своих самолетов
20:31
Каллас об ультиматуме Трампа: 50 дней для России – слишком много
Все новости...
Реклама:
Реклама: