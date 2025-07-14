Норвегія про домовленість США і НАТО щодо зброї для України: Це сигнал, що ми єдині

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що рішення США дозволити продаж своєї зброї НАТО для підтримки українських сил є сигналом єдності.

Джерело: міністра цитує інформагентство NTB, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку глави норвезького МЗС, рішення президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні є "важливим моментом для посилення підтримки".

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"Посилені зусилля, скоординовані через НАТО, зроблять підтримку більш цілеспрямованою та стійкою і дадуть чіткий сигнал Кремлю про те, що ми єдині", – сказав він.

Ейде зазначив, що військова підтримка України з боку США є надзвичайно важливою, особливо у сферах протиповітряної оборони та артилерії.

"Тому те, що США зараз сигналізують про готовність продати Україні більше зброї та засобів протиповітряної оборони, є позитивом. Кілька європейських країн висловили готовність взяти участь у фінансуванні цих кроків", – додав міністр.

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У понеділок президент США Дональд Трамп підтвердив угоду з НАТО щодо продажу зброї, яка буде постачатись Україні. Він сказав, що Штати продадуть "найкраще" військове обладнання на "мільярди" доларів.

Він також заявив, що Україна вже найближчим часом отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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