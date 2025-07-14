Норвегія про домовленість США і НАТО щодо зброї для України: Це сигнал, що ми єдині
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що рішення США дозволити продаж своєї зброї НАТО для підтримки українських сил є сигналом єдності.
Джерело: міністра цитує інформагентство NTB, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: На думку глави норвезького МЗС, рішення президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні є "важливим моментом для посилення підтримки".
"Посилені зусилля, скоординовані через НАТО, зроблять підтримку більш цілеспрямованою та стійкою і дадуть чіткий сигнал Кремлю про те, що ми єдині", – сказав він.
Ейде зазначив, що військова підтримка України з боку США є надзвичайно важливою, особливо у сферах протиповітряної оборони та артилерії.
"Тому те, що США зараз сигналізують про готовність продати Україні більше зброї та засобів протиповітряної оборони, є позитивом. Кілька європейських країн висловили готовність взяти участь у фінансуванні цих кроків", – додав міністр.
У понеділок президент США Дональд Трамп підтвердив угоду з НАТО щодо продажу зброї, яка буде постачатись Україні. Він сказав, що Штати продадуть "найкраще" військове обладнання на "мільярди" доларів.
Він також заявив, що Україна вже найближчим часом отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.
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