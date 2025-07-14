Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Норвегия о договоренности США и НАТО по оружию для Украины: Это сигнал, что мы едины

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 14 июля 2025, 21:48
Норвегия о договоренности США и НАТО по оружию для Украины: Это сигнал, что мы едины

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что решение США разрешить продажу своего оружия НАТО для поддержки украинских сил является сигналом единства.

Источник: министра цитирует информагентство NTB, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению главы норвежского МИД, решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине является "важным моментом для усиления поддержки".

Реклама:

"Усиленные усилия, скоординированные через НАТО, сделают поддержку более целенаправленной и устойчивой и дадут четкий сигнал Кремлю о том, что мы едины", – сказал он.

Эйде отметил, что военная поддержка Украины со стороны США является чрезвычайно важной, особенно в сферах противовоздушной обороны и артиллерии.

"Поэтому то, что США сейчас сигнализируют о готовности продать Украине больше оружия и средств противовоздушной обороны, является позитивом. Несколько европейских стран выразили готовность принять участие в финансировании этих шагов", – добавил министр.

РЕКЛАМА:

В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут „лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.

Он также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.

Норвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский
Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
Все новости...
Норвегия
Норвегия присоединилась к инициативе по усилению кибербезопасности Украины
Норвегия выделит более 100 миллионов на поддержку киберустойчивости Украины
Норвегия присоединится к санкциям ЕС против двух российских компаний
Последние новости
22:13
ЕС вызывает представителей Х поговорить об их противоречивом ИИ-боте
21:48
Норвегия о договоренности США и НАТО по оружию для Украины: Это сигнал, что мы едины
21:42
велоспортТур де Франс. Саймон Йейтс победил из отрыва, Погачар отдал лидерство
21:33
Россия вечером атаковала Херсон дроном – погибла женщина
21:23
Дания поможет украинским военным со спутниковой связью
21:12
В новом правительстве планируют объединить три экономических министерства – источник
21:10
Прошел долгую реабилитацию: 6-летнего мальчика, которому пересадили донорское сердце, выписывают из больницы
21:10
Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский
21:07
Правительство поддержало законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу
20:58
Зеленский: Келлог получит всю информацию о фронте и планах России
Все новости...
Реклама:
Реклама: