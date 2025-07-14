Норвегия о договоренности США и НАТО по оружию для Украины: Это сигнал, что мы едины

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что решение США разрешить продажу своего оружия НАТО для поддержки украинских сил является сигналом единства.

Источник: министра цитирует информагентство NTB, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению главы норвежского МИД, решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине является "важным моментом для усиления поддержки".

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"Усиленные усилия, скоординированные через НАТО, сделают поддержку более целенаправленной и устойчивой и дадут четкий сигнал Кремлю о том, что мы едины", – сказал он.

Эйде отметил, что военная поддержка Украины со стороны США является чрезвычайно важной, особенно в сферах противовоздушной обороны и артиллерии.

"Поэтому то, что США сейчас сигнализируют о готовности продать Украине больше оружия и средств противовоздушной обороны, является позитивом. Несколько европейских стран выразили готовность принять участие в финансировании этих шагов", – добавил министр.

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В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут „лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.

Он также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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