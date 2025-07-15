США скасовують легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що скасовує майже для 12 тисяч біженців з Афганістану статус TPS, який дозволяв їм легально працювати у Штатах і захищав від депортації.

Джерело: АР

Деталі: Видання зазначає, що тимчасові заходи, які дозволили майже 12 000 афганців працювати в США і бути захищеними від депортації, закінчуються в понеділок в рамках зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на те, щоб збільшити кількість осіб, які підлягають видворенню.

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У травні Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що через 60 днів припинить дію тимчасового захисного статусу для 11 700 осіб з Афганістану. Цей статус дозволяв їм працювати і означав, що уряд не міг їх депортувати.

Дослівно АР: "Кількість афганців, захищених TPS, є відносно невеликою порівняно з загальною кількістю афганців - близько 180 000 – які втекли з Афганістану і приїхали до США після того, як таліби відновили контроль над країною в 2021 році.

Також не ясно, скільки з цих 11 700 осіб, охоплених статусом TPS, подали заявки або отримали інші форми захисту, такі як притулок, які б уберегли їх від депортації після понеділка".

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Деталі: Видання додає, що в уряді Трампа реалізували наміри, про які говорили ще в травні. При цьому міністерство пояснило своє рішення тим, що нібито "ситуація в Афганістані покращується".

Нагадаємо: За даними видання The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.

У червні Трамп заборонив в’їзд на територію Штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще 7 країн.