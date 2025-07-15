США отменяют легальный статус почти для 12 тысяч беженцев из Афганистана

Министерство внутренней безопасности США объявило, что отменяет почти для 12 тысяч беженцев из Афганистана статус TPS, который позволял им легально работать в Штатах и защищал от депортации.

Источник: АР

Детали: Издание отмечает, что временные меры, которые позволили почти 12 000 афганцам работать в США и быть защищенными от депортации, заканчиваются в понедельник в рамках усилий администрации Трампа, направленных на то, чтобы увеличить количество лиц, подлежащих выдворению.

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В мае Министерство внутренней безопасности заявило, что через 60 дней прекратит действие временного защитного статуса для 11 700 человек из Афганистана. Этот статус позволял им работать и означал, что правительство не могло их депортировать.

Дословно АР: "Количество афганцев, защищенных TPS, является относительно небольшим по сравнению с общим количеством афганцев — около 180 000 — которые бежали из Афганистана и приехали в США после того, как талибы восстановили контроль над страной в 2021 году.

Также не ясно, сколько из этих 11 700 человек, охваченных статусом TPS, подали заявки или получили другие формы защиты, такие как убежище, которые бы уберегли их от депортации после понедельника".

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Детали: Издание добавляет, что в правительстве Трампа реализовали намерения, о которых говорили еще в мае. При этом министерство объяснило свое решение тем, что якобы "ситуация в Афганистане улучшается".

Напомним: По данным издания The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек в год.

В июне Трамп запретил въезд на территорию США гражданам 12 стран и ввел ограничения для жителей еще 7 стран.