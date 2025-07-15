Верховний суд США відкрив Трампу шлях до розпуску Міністерства освіти – ЗМІ

У понеділок Верховний суд США відкрив шлях адміністрації президента США Дональда Трампа до відновлення процесу розформування Міністерства освіти.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазначає, що це є частиною плану Трампа щодо зменшення ролі федерального уряду в освіті на користь більшого контролю з боку штатів.

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Раніше федеральний суд США зобов’язав поновити близько 1400 працівників міністерства, які потрапили під масові звільнення, і блокував рішення про передачу ключових функцій іншим федеральним агентствам.

Верховний суд США скасував рішення федерального суду. Проте троє його суддів виступили проти цього рішення.

Крім того, представники шкільних округів та профспілок, які позивалися проти дій адміністрації Трампа, заявили, що це загрожує порушити здатність міністерства виконувати свої основні обов'язки

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Democracy Forward, юридична група, що представляє інтереси шкільних округів та профспілки, заявила, що рішення Верховного суду "завдало нищівного удару по обіцянці цієї країни щодо державної освіти для всіх дітей".

Нагадаємо: У березні Трамп спробував виконати передвиборчу обіцянку, закликавши до закриття Міністерства освіти.