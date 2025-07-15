Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Верховний суд США відкрив Трампу шлях до розпуску Міністерства освіти – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 15 липня 2025, 05:58
Верховний суд США відкрив Трампу шлях до розпуску Міністерства освіти – ЗМІ
Дональд Трамп, фото: facebook

У понеділок Верховний суд США відкрив шлях адміністрації президента США Дональда Трампа до відновлення процесу розформування Міністерства освіти.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазначає, що це є частиною плану Трампа щодо зменшення ролі федерального уряду в освіті на користь більшого контролю з боку штатів.

Реклама:

Раніше федеральний суд США зобов’язав поновити близько 1400 працівників міністерства, які потрапили під масові звільнення, і блокував рішення про передачу ключових функцій іншим федеральним агентствам.

Верховний суд США скасував рішення федерального суду. Проте троє його суддів виступили проти цього рішення.

Крім того, представники шкільних округів та профспілок, які позивалися проти дій адміністрації Трампа, заявили, що це загрожує порушити здатність міністерства виконувати свої основні обов'язки

РЕКЛАМА:

Democracy Forward, юридична група, що представляє інтереси шкільних округів та профспілки, заявила, що рішення Верховного суду "завдало нищівного удару по обіцянці цієї країни щодо державної освіти для всіх дітей".

Нагадаємо: У березні Трамп спробував виконати передвиборчу обіцянку, закликавши до закриття Міністерства освіти.

СШАосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Усі новини...
США
Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні
США скасовують легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану
Зеленський: Келлог отримає усю інформацію про фронт і наступальні плани Росії
Останні новини
05:58
Верховний суд США відкрив Трампу шлях до розпуску Міністерства освіти – ЗМІ
05:53
Легендарний хорватський футболіст Модрич перейшов в італійський "Мілан"
04:54
Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН
03:56
Армія РФ атакувала Сумщину: постраждала людина, пошкоджений медзаклад
03:42
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
02:56
відеоССО показали проведення операції в тилу ворога
01:58
Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні
01:11
США скасовують легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану
00:14
За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень – Генштаб
23:50
Латвія заборонила вʼїзд 55 громадянам Грузії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: