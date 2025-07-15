Верховный суд США открыл Трампу путь к роспуску Министерства образования – СМИ

В понедельник Верховный суд США открыл путь администрации президента США Дональда Трампа к возобновлению процесса расформирования Министерства образования.

Источник: Reuters

Детали: Издание отмечает, что это является частью плана Трампа по уменьшению роли федерального правительства в образовании в пользу большего контроля со стороны штатов.

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Ранее федеральный суд США обязал восстановить около 1400 сотрудников министерства, которые попали под массовые увольнения, и заблокировал решение о передаче ключевых функций другим федеральным агентствам.

Верховный суд США отменил решение федерального суда. Однако трое его судей выступили против этого решения.

Кроме того, представители школьных округов и профсоюзов, которые подавали иски против действий администрации Трампа, заявили, что это грозит нарушить способность министерства выполнять свои основные обязанности

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Democracy Forward, юридическая группа, представляющая интересы школьных округов и профсоюза, заявила, что решение Верховного суда "нанесло сокрушительный удар по обещанию этой страны о государственном образовании для всех детей".

Напомним: В марте Трамп попытался выполнить предвыборное обещание, призвав к закрытию Министерства образования.