Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

1 230 окупантів і 52 артсистеми втратила Росія за добу

Ірина БалачукВівторок, 15 липня 2025, 07:57
1 230 окупантів і 52 артсистеми втратила Росія за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 230 російських загарбників та 430 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 036 290 (+1 230) осіб,
  • танків – 11 022 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 993 (+6) од,
  • артилерійських систем – 30 346 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 440 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 147 (+122) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Усі новини...
Росія
У кількох регіонах РФ лунали вибухи, влада заявила про збиття 55 БпЛА
Зеленський: Келлог отримає усю інформацію про фронт і наступальні плани Росії
Каллас про ультиматум Трампа: 50 днів для Росії – забагато
Останні новини
08:12
Посол США при НАТО – Путіну: Якщо ви хочете війни, ми озброїмо Україну
07:57
1 230 окупантів і 52 артсистеми втратила Росія за добу
07:49
Пісторіус: Рішення щодо Patriot для України буде прийнято протягом "днів або тижнів"
07:28
фото, відео У кількох регіонах РФ лунали вибухи, влада заявила про збиття 55 БпЛА
06:26
Ворог атакував Запорізьку область: двоє поранених, виникли пожежі
05:58
Верховний суд США відкрив Трампу шлях до розпуску Міністерства освіти – ЗМІ
05:53
Легендарний хорватський футболіст Модрич перейшов в італійський "Мілан"
04:54
Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН
03:56
ОновленоАрмія РФ атакувала Сумщину: постраждала людина, пошкоджений медзаклад
03:42
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
Усі новини...
Реклама:
Реклама: