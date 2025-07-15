1 230 окупантів і 52 артсистеми втратила Росія за добу
Вівторок, 15 липня 2025, 07:57
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 230 російських загарбників та 430 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 036 290 (+1 230) осіб,
- танків – 11 022 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 993 (+6) од,
- артилерійських систем – 30 346 (+52) од,
- РСЗВ – 1 440 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 147 (+122) од.
Дані уточнюються.