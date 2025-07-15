1 230 оккупантов и 52 артсистемы потеряла Россия за сутки
Вторник, 15 июля 2025, 07:57
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 230 российских захватчиков и 430 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.07. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 036 290 (+1 230) человек,
- танков – 11 022 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 993 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 30 346 (+52) ед,
- РСЗО – 1 440 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 880 (+245) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 147 (+122) ед.
Данные уточняются.