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1 230 оккупантов и 52 артсистемы потеряла Россия за сутки

Ирина БалачукВторник, 15 июля 2025, 07:57
1 230 оккупантов и 52 артсистемы потеряла Россия за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 230 российских захватчиков и 430 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 036 290 (+1 230) человек,
  • танков – 11 022 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 993 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 30 346 (+52) ед,
  • РСЗО – 1 440 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 880 (+245) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 147 (+122) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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