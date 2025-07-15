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Росіяни вдарили "Смерчами" по Родинському на Донеччині: 4 поранених  

Ірина БалачукВівторок, 15 липня 2025, 08:14
Росіяни вдарили Смерчами по Родинському на Донеччині: 4 поранених  
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Чотири мирних мешканці зазнали поранень у місті Родинське внаслідок російського удару "Смерчами" уночі 15 липня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "15 липня о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних. Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні". 

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Фото прокуратури

Деталі: У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію. 

 
Фото прокуратури

Внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.

Донецька областьобстріл
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