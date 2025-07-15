Росіяни вдарили "Смерчами" по Родинському на Донеччині: 4 поранених
Вівторок, 15 липня 2025, 08:14
Чотири мирних мешканці зазнали поранень у місті Родинське внаслідок російського удару "Смерчами" уночі 15 липня.
Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram
Дослівно прокуратура: "15 липня о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних. Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні".
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Деталі: У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію.
Внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.