Росіяни вдарили "Смерчами" по Родинському на Донеччині: 4 поранених  

Чотири мирних мешканці зазнали поранень у місті Родинське внаслідок російського удару "Смерчами" уночі 15 липня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "15 липня о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних. Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні".

Реклама:

Фото прокуратури

Деталі: У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію.

Фото прокуратури

Внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.

