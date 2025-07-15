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Россияне ударили "Смерчами" по Родинскому в Донецкой области: 4 раненых

Ирина БалачукВторник, 15 июля 2025, 08:14
Россияне ударили Смерчами по Родинскому в Донецкой области: 4 раненых
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Четыре мирных жителя получили ранения в городе Родинское в результате российского удара "Смерчами" ночью 15 июля.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "15 июля в 00:30 российская армия обстреляла из РСЗО "Смерч" Родинское. Под удар попала жилая застройка, где в своих домах получили ранения четверо гражданских. Двух мужчин 37 и 53 лет и 54 и 69-летних женщин доставили в больницу".

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, закрытый перелом ребра, осколочные ранения, рваные раны, множественные ссадины и контузию.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В результате российской атаки повреждены многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Донецкая областьобстрел
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