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На фронті 185 боїв: більше половини атак ЗСУ відбили на Покровському та ще 2 напрямках

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 липня 2025, 08:18
На фронті 185 боїв: більше половини атак ЗСУ відбили на Покровському та ще 2 напрямках
фото: 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта, Сухопутні війська

За минулу добу на11 напрямках фронту відбулося 185 бойових зіткнень, найгарячіше - на Покровському, Новопавлівському і Лиманському напрямках, які росіяни загалом атакували 105 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

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На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
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