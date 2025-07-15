На фронте 185 боев: более половины атак ВСУ отбивали на Покровском и еще 2 направлениях

За минувшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 185 боевых столкновений, горячее всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, которые россияне в целом атаковали 105 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 39 управляемых бомб, осуществил 372 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголово.

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На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Полтавка, Луч, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.