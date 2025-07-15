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У США обіцяють, що Україна буде пріоритетом при продажу зброї за кордон

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 15 липня 2025, 09:05
У США обіцяють, що Україна буде пріоритетом при продажу зброї за кордон
фото: Getty Images

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що під час продажів іноземним покупцям США будуть віддавати пріоритет закупівлям Європи для України.

Джерело: Вітакер в ефірі Fox News, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її (купити). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України".

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Деталі: Вітакер при цьому зазначив, що відповідно до угоди, оголошеної в понеділок президентом США Дональдом Трампом, Європа і Канада будуть платити за озброєння, вироблене в Сполучених Штатах.

На його думку, рішення щодо озброєння є також сигналом для правителя Росії Володимира Путіна.

Що було раніше: У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. "Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив він.

СШАдопомога Українізброя
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