У США обіцяють, що Україна буде пріоритетом при продажу зброї за кордон
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що під час продажів іноземним покупцям США будуть віддавати пріоритет закупівлям Європи для України.
Джерело: Вітакер в ефірі Fox News, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її (купити). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України".
Деталі: Вітакер при цьому зазначив, що відповідно до угоди, оголошеної в понеділок президентом США Дональдом Трампом, Європа і Канада будуть платити за озброєння, вироблене в Сполучених Штатах.
На його думку, рішення щодо озброєння є також сигналом для правителя Росії Володимира Путіна.
Що було раніше: У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. "Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив він.