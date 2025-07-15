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В США обещают, что Украина будет приоритетом при продаже оружия за границу

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 15 июля 2025, 09:05
В США обещают, что Украина будет приоритетом при продаже оружия за границу
фото: Getty Images

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что во время продаж иностранным покупателям США будут отдавать приоритет закупкам Европы для Украины.

Источник: Уитакер в эфире Fox News, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (купить). И мы будем предоставлять приоритет оружия для Украины".

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Детали: Уитакер при этом отметил, что в соответствии с соглашением, объявленным в понедельник президентом США Дональдом Трампом, Европа и Канада будут платить за вооружение, произведенное в Соединенных Штатах.

По его мнению, решение о вооружении является также сигналом для правителя России Владимира Путина.

Что предшествовало: В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. "Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны это знают, и сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они (НАТО, – ред.) будут за него платить", – заявил он.

СШАпомощь Украинеоружие
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