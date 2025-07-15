В США обещают, что Украина будет приоритетом при продаже оружия за границу

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что во время продаж иностранным покупателям США будут отдавать приоритет закупкам Европы для Украины.

Источник: Уитакер в эфире Fox News, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (купить). И мы будем предоставлять приоритет оружия для Украины".

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Детали: Уитакер при этом отметил, что в соответствии с соглашением, объявленным в понедельник президентом США Дональдом Трампом, Европа и Канада будут платить за вооружение, произведенное в Соединенных Штатах.

По его мнению, решение о вооружении является также сигналом для правителя России Владимира Путина.

Что предшествовало: В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. "Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны это знают, и сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они (НАТО, – ред.) будут за него платить", – заявил он.