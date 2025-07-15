"Українці тут були, є і будуть": Зеленський привітав із Днем державності

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності та хрещенням Русі – України, наголосивши на тяглості української історії, силі народу та цінностях, які українці зберігають навіть під час повномасштабної війни.

Джерело: Зеленський

Деталі: У зверненні з Володимирської гірки в Києві президент наголосив на незламності народу, людяності попри війну й історичному зв’язку поколінь.

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Пряма мова: "Цей день – про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз.

Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть".

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Деталі: Зеленський зазначив, що попри втрати, обстріли й загрозу щоденних атак, українці зберігають людяність, підтримують одне одного й не дозволяють війні зруйнувати їхню гідність.

Пряма мова: "Це історії про наші дні, ночі й ранки. Про ніч "на нулі", яку описує військовий. "Тиснуть. Лізуть звідусіль. Стоїмо. І ви тримайтесь. Читаємо новини про обстріли мирних міст. Що сказати… Це війна всіх нас. І дай Боже миру для нас усіх".

І допис цей уночі в метро читає молода мама з донечкою на руках. І малеча так уважно роздивляється все навкруги. Ніби хоче запам’ятати все. Розказати колись своїм діткам про ці ночі в метро, про цю вершину людського духу.

Коли дідусь надуває матрац трьом онукам, бережно вкриває їх ковдрою й чує: "Діду, а мультик?" І, дістаючи планшет, каже: "Звісно, козаки, як же ж без мультика?"

А неподалік люди вмощуються поруч у спальних мішках, на твердій підлозі, але з такою ж твердістю всередині. Твердістю перемогти цю ніч. І протягом такої ночі на платформах, у паркінгах, в укриттях, у коридорах і ваннах мерехтять телефони десятками сповіщень.

"Летить". "Працює ППО". "Залишайтесь в укриттях"".

Деталі: Президент наголосив, що попри все – життя перемагає. І щоранку українці доводять це знову. За його словами, українські партнери часто запитують, як українцям вдається попри всі важкі ночі обстрілів щоранку долати виклики і продовжувати життя.

"Ми часто чуємо від партнерів: "Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість…" Вони кажуть: "Це феномен українського народу".

Так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів на нашу адресу. Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда", – додав Зеленський.