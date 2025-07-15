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"Украинцы здесь были, есть и будут": Зеленский поздравил с Днем государственности

Анастасия ПроцВторник, 15 июля 2025, 09:32
Украинцы здесь были, есть и будут: Зеленский поздравил с Днем государственности
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и крещением Руси - Украины, отметив преемственность украинской истории, силу народа и ценности, которые украинцы сохраняют даже во время полномасштабной войны.

Источник: Зеленский

Детали: В обращении с Владимирской горки в Киеве президент отметил несокрушимость народа, человечность несмотря на войну и историческую связь поколений.

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Прямая речь: "Этот день - о связи. Обо всех этапах нашего государства и то, что объединяет десятки поколений - тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас.

Мост сквозь времена, который стоит на трех нерушимых опорах: украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут".

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Детали: Зеленский отметил, что несмотря на потери, обстрелы и угрозу ежедневных атак, украинцы сохраняют человечность, поддерживают друг друга и не позволяют войне разрушить их достоинство.

Прямая речь: "Это истории о наших днях, ночи и утра. О ночи "на нуле", которую описывает военный. "Давят. Лезут отовсюду. Стоим. И вы держитесь. Читаем новости об обстрелах мирных городов. Что сказать... Это война всех нас. И дай Бог мира для нас всех".

И сообщение это ночью в метро читает молодая мама с дочкой на руках. И малышка так внимательно рассматривает все вокруг. Будто хочет запомнить все. Рассказать когда-то своим детям об этих ночах в метро, об этой вершине человеческого духа.

Когда дедушка надувает матрас трем внукам, бережно укрывает их одеялом и слышит: "Дедушка, а мультик?" И, доставая планшет, говорит: "Конечно, казаки, как же без мультика?"

А неподалеку люди усаживаются рядом в спальных мешках, на твердом полу, но с такой же твердостью внутри. Твердостью победить эту ночь. И в течение такой ночи на платформах, в паркингах, в укрытиях, в коридорах и ваннах мерцают телефоны десятками оповещений.

"Летит". "Работает ПВО". "Оставайтесь в укрытиях"".

Детали: Президент подчеркнул, что несмотря на все - жизнь побеждает. И каждое утро украинцы доказывают это снова. По его словам, украинские партнеры часто спрашивают, как украинцам удается несмотря на все тяжелые ночи обстрелов каждое утро преодолевать вызовы и продолжать жизнь.

"Мы часто слышим от партнеров: "Как вашим людям это удается? Такая прочность, выдержка, стальность..." Они говорят: "Это феномен украинского народа".

Да, это приятные слова, но сегодня украинцы держатся не ради этого, не для громких эпитетов в наш адрес. Мы просто люди, которые защищают дом, свой дом, и мы не можем иначе, потому что не хотим иначе. Не хотим, чтобы здесь была Россия. Вот и вся правда", - добавил Зеленский.

Зеленский
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