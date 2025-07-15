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Трамп все ще думає, що Росія переможе у війні проти України – ЗМІ

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 15 липня 2025, 10:48
Трамп все ще думає, що Росія переможе у війні проти України – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп. Фото зі сторінки політика в Facebook

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Росія має перевагу у війні проти України і врешті переможе.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Видання зазначає, що, давши зелене світло європейській закупівлі систем протиракетної оборони Patriot та іншого озброєння для України 14 липня, американський президент пішов далі, ніж будь-коли, у допомозі Києву.

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Однак, за словами високопосадовця Білого дому, знайомого з приватними обговореннями, це не означає, що Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський "має карти".

Він додав, що Трамп все ще вважає, що Москва має перевагу. Але оскільки його розчарування правителем Росії Володимиром Путіним зростає, то він більш охоче бере участь у конфлікті.

"Президент вважає, що Росія переможе, питання лише в тому, скільки часу це займе", – сказав високопосадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити думки президента.

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Він пояснив це тим, що Росія має більшу економіку, більшу армію, має "більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м'ясорубку, і їй просто байдуже".

"І хоча вони роблять повільний прогрес, вони все ж роблять прогрес. Президент просто хоче зупинити вбивства", – підсумував високопосадовець.

Передісторія:

  • Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американське рішення надсилати Україні озброєння, за яке будуть платити європейські союзники НАТО і Канада, є сигналом для Путіна.
  • "Ми дали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме", – заявив посол.
  • Дональд Трамп каже про своє розчарування Путіним, але не думає, що з ним "все скінчено".

ТрампРосіяросійсько-українська війна
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