Трамп все еще думает, что Россия победит в войне против Украины – СМИ

Президент США Дональд Трамп убежден, что Россия имеет преимущество в войне против Украины и в конце концов победит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Издание отмечает, что, дав зеленый свет европейской закупке систем противоракетной обороны Patriot и другого вооружения для Украины 14 июля, американский президент пошел дальше, чем когда-либо, в помощи Киеву.

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Однако, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, знакомого с частными обсуждениями, это не означает, что Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский "имеет карты".

Он добавил, что Трамп все еще считает, что Москва имеет преимущество. Но поскольку его разочарование правителем России Владимиром Путиным растет, то он более охотно участвует в конфликте.

"Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, который пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить мысли президента.

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Он объяснил это тем, что Россия имеет большую экономику, большую армию, имеет "более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто безразлично".

"И, хотя они делают медленный прогресс, они все же делают прогресс. Президент просто хочет остановить убийства", – подытожил чиновник.

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