В ЄС офіційно продовжили тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Вівторок, 15 липня 2025, 12:58
У вівторок, 15 липня, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Євросоюзу до 4 березня 2027 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посадовця Ради ЄС
Дослівно: "Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року".
Реклама:
Передісторія:
- Після 4 березня 2027 року, коли тимчасовий захист в ЄС для українців завершиться, їм допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у Європейському Союзі для тих, хто має там роботу чи навчання. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.
- 3 червня Рада ЄС прийняла політичне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.
- Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.