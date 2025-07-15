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В ЄС офіційно продовжили тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловВівторок, 15 липня 2025, 12:58
В ЄС офіційно продовжили тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
фото: Getty Images

У вівторок, 15 липня, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Євросоюзу до 4 березня 2027 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посадовця Ради ЄС

Дослівно: "Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року".

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