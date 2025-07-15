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В ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловВторник, 15 июля 2025, 12:58
В ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 2027 года
фото: Getty Images

Во вторник, 15 июля, Совет ЕС утвердил официальное решение о продлении действия директивы о временной защите для украинцев на территории Евросоюза до 4 марта 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника Совета ЕС

Дословно: "Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года".

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