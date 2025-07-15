В ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Вторник, 15 июля 2025, 12:58
Во вторник, 15 июля, Совет ЕС утвердил официальное решение о продлении действия директивы о временной защите для украинцев на территории Евросоюза до 4 марта 2027 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника Совета ЕС
Дословно: "Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года".
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Предыстория:
- После 4 марта 2027 года, когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться обратно в Украину или изменить статус пребывания в Европейском Союзе для тех, кто имеет там работу или учебу. Перечень предложенных рекомендаций можно прочитать здесь.
- 3 июня Совет ЕС принял политическое решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года.
- По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.