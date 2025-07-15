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Сили оборони знищили 178 ворожих дронів, 23 БпЛА влучили у 7 локаціях

Валентина РоманенкоВівторок, 15 липня 2025, 13:00
Сили оборони знищили 178 ворожих дронів, 23 БпЛА влучили у 7 локаціях
ілюстративне фото ПвК "Центр"

В ніч на 15 липня Росія атакувала 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знищила 178 дронів, зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях.

Джерело: командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Ворог почав запуск дронів із 16.30 14 липня. Близько 200 із них були "Шахедами".

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За попередніми даними, станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 66 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Водночас зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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