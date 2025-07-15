Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях

В ночь на 15 июля Россия атаковала 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО уничтожила 178 дронов, зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Детали: Враг начал запуск дронов с 16.30 14 июля. Около 200 из них были "Шахедами".

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По предварительным данным, по состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 66 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

В то же время зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях и падение обломков сбитых целей на 9 локациях.