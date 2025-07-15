Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Вівторок, 15 липня 2025, 13:18
Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи, яка передбачає створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення народних депутатів, у тому числі Ярослава Желєзняка від "Голосу"
Деталі: "Парламент ратифікував проєкт №0328 – Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – повідомив Желєзняк.
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Він зазначив, що рішення ухвалили 323 голосами "за".
Нагадаємо:
- Угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.
- Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.
- 1 липня президент України Зеленський підписав документи для ратифікації угоди.
Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".