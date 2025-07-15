Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Вторник, 15 июля 2025, 13:18
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Советом Европы, которое предусматривает создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение народных депутатов, в том числе Ярослава Железняка от "Голоса"
Детали: "Парламент ратифицировал проект №0328 – Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – сообщил Железняк.
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Он отметил, что решение приняли 323 голосами "за".
Напомним:
- Соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.
- Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.
- 1 июля президент Украины Зеленский подписал документы для ратификации соглашения.
Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".