Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Советом Европы, которое предусматривает создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение народных депутатов, в том числе Ярослава Железняка от "Голоса"

Детали: "Парламент ратифицировал проект №0328 – Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – сообщил Железняк.

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Он отметил, что решение приняли 323 голосами "за".

Напомним:

Соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

1 июля президент Украины Зеленский подписал документы для ратификации соглашения.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".