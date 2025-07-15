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Прокуратура: 19-річний мешканець Житомира заклав вибухівку в дворі багатоповерхівок

Олександр ШумілінВівторок, 15 липня 2025, 15:50
Прокуратура: 19-річний мешканець Житомира заклав вибухівку в дворі багатоповерхівок
Фото прокуратури

Жителю Житомира повідомили про підозру у держраді, оскільки він, за версією слідства, є учасником агентурно-інформаторської мережі і намагався підірвати українських військових.

Джерело: повідомлення Вінницької обласної прокуратури

Дослівно: "Зокрема підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території м. Житомира. За це на банківську карту отримав кошти.

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Надалі за обумовлену суму у 1000 доларів США хлопець погодився поїхати до м. Вінниці та встановити там за визначеними координатами СВП (саморобний вибуховий пристрій).

Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі.

За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці".

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Деталі: Слідство вважає, що хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі. Працівники Служби безпеки України змогли попередити злочин і затримали злопця по гарячих слідах.

Йому повідомили про підозру та арештували без права застави.  

прокуратураЖитомир
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