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Прокуратура: 19-летний житель Житомира заложил взрывчатку во дворе многоэтажек

Александр ШумилинВторник, 15 июля 2025, 15:50
Прокуратура: 19-летний житель Житомира заложил взрывчатку во дворе многоэтажек
Фото прокуратуры

Жителю Житомира сообщили о подозрении в госсовете, поскольку он, по версии следствия, является участником агентурно-информаторской сети и пытался взорвать украинских военных.

Источник: сообщение Винницкой областной прокуратуры

Дословно: "В частности, подозреваемый через Telegram передал куратору фотографии, видеозаписи и точные координаты расположения полицейских участков, зданий ТЦК и СП, военных автомобилей на территории г. Житомира. За это на банковскую карту получил денежные средства.

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В дальнейшем за оговоренную сумму в 1000 долларов США парень согласился поехать в г. Винницу и установить там по определенным координатам СВУ (самодельное взрывное устройство).

Прибыв в соседний областной центр в вечернее время, подозреваемый по указаниям куратора нашел тайник с пакетом, в котором было устройство, состоящее из емкости с порошкообразным веществом и подключенными к ней проводами двумя телефонами. Он занес пакет во двор жилых многоэтажек и оставил его в растениях на клумбе.

По предварительным данным, взрывчатка должна была быть активирована, когда рядом находились бы военнослужащие".

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Детали: Следствие считает, что парень является участником вражеской агентурно-информаторской сети. Сотрудники Службы безопасности Украины смогли предотвратить преступление и задержали злоумышленника по горячим следам.

Ему сообщили о подозрении и арестовали без права залога.

прокуратураЖитомир
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