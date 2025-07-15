Вся Україна знову в тривозі через носія "Кинджала"
Вівторок, 15 липня 2025, 16:04
По всій території України вдень вівторка вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
Джерело: карта тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС ЗСУ: "Увага. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
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Що передувало: Попередня тривога 15 липня через зліт двох винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" тривала 11 хвилин.