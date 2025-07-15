Вся Україна знову в тривозі через носія "Кинджала"

По всій території України вдень вівторка вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Що передувало: Попередня тривога 15 липня через зліт двох винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" тривала 11 хвилин.