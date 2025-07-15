Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вся Україна знову в тривозі через носія "Кинджала"

Валентина РоманенкоВівторок, 15 липня 2025, 16:04
Вся Україна знову в тривозі через носія Кинджала
Ілюстративне фото: Getty Images

По всій території України вдень вівторка вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

Реклама:

Що передувало: Попередня тривога 15 липня через зліт двох винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" тривала 11 хвилин.

повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
документШмигаль показав заяву про відставку
Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ
Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію
Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Сили оборони знищили 178 ворожих дронів, 23 БпЛА влучили у 7 локаціях
Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГів із "Саваслейки"
У Миколаєві пролунали вибухи, виникла пожежа
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
Останні новини
16:10
Перевершити найрозумніших людей: Цукерберг витратить сотні мільярдів на "суперінтелект"
16:09
ЄС тестує прототип додатка для перевірки віку користувачів в інтернеті
16:09
Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС
16:08
2 квартал 2025 року був неймовірно успішним для смартфонів Samsung
16:06
У Києві хочуть суттєво наростити встановлення будинкових лічильників тепла
16:04
Вся Україна знову в тривозі через носія "Кинджала"
15:50
Прокуратура: 19-річний мешканець Житомира заклав вибухівку в дворі багатоповерхівок
15:45
Командир 8-го КДШВ про підготовку до Курської операції: Сирський приїжджав переконуватись, що ми не "саботуємо"
15:39
документШмигаль показав заяву про відставку
15:26
Командир 8-го КДШВ: Коли корпуси зайдуть на виконання завдань, ситуація на полі бою поліпшиться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: