Вся Украина снова в тревоге из-за носителя "Кинжала"
Вторник, 15 июля 2025, 16:04
По всей территории Украины днем вторника во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 16 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС ВСУ: "Внимание. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Обновлено: В 16.18 объявили отбой угрозы.
Что предшествовало: Предыдущая тревога 15 июля из-за взлета двух истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" длилась 11 минут.