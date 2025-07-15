Вся Украина снова в тревоге из-за носителя "Кинжала"

По всей территории Украины днем вторника во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 16 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС ВСУ: "Внимание. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Обновлено: В 16.18 объявили отбой угрозы.

Что предшествовало: Предыдущая тревога 15 июля из-за взлета двух истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" длилась 11 минут.