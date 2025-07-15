Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС ввів санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінВівторок, 15 липня 2025, 17:37
ЄС ввів санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові
Фото: Getty Images

Рада ЄС ввела низку індивідуальних санкцій проти низки осіб та організацій, які відповідальні за дії, які спрямовані на дестабілізацію Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву

Деталі: У вівторок, 15 липня, Рада ЄС ввела обмежувальні заходи проти семи осіб та трьох організацій, відповідальних за дії, "спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності, а також демократії, верховенства права та стабільності" Молдови.

Реклама:

Нові санкції спрямовані проти близьких соратників олігарха-втікача Ілана Шора. До списку увійшли лідери та члени організацій, що є правонаступниками забороненої політичної партії "Шор".

Як зазначається, деякі з осіб брали активну участь у схемах підкупу виборців під час президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС у 2024 році, а також у хабарництві з метою корупції кількох політиків Молдови.

Також 15 липня під санкції ЄС потрапила компанія "A7", яка має "численні зв’язки з Москвою і пов’язана з намаганнями вплинути на президентські вибори та конституційний референдум 2024 року щодо вступу до ЄС". 

РЕКЛАМА:

Крім того, Рада ЄС внесла до списку політичний блок "Перемога", заснований Шором і причетний до поширення неправдивої інформації та схем підкупу виборців.

Також до списку був внесений культурно-освітній центр Молдови "за сприяння втручанню у президентські вибори 2024 року".

З урахуванням сьогоднішніх рішень, обмежувальні заходи ЄС у зв’язку з діями, що дестабілізують Молдову, застосовуються загалом до 23 осіб та п’яти суб’єктів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ЄС на прохання Молдови створив рамки для цільових обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, які підривають або загрожують суверенітету і незалежності країни.

Під ці санкції потрапили, зокрема, молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер.

У квітні 2025 року Рада ЄС вирішила продовжити до 29 квітня 2026 року обмежувальні заходи ЄС проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

ЄвропаМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
Зеленський підписав низку невідкладних законів
Командир 8-го КДШВ: Сирський приїжджав переконуватись, що ми не "саботуємо" підготовку до Курської операції
документШмигаль показав заяву про відставку
Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ
Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію
Усі новини...
Європа
Франція бачить загрозу "великої війни" до 2030 року в Європі і планує готуватися до неї
Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні
Унеможливлюють взаємну торгівлю – єврокомісар про нові тарифи Трампа  
Останні новини
17:54
Грабунок замість виплат: у поліції попереджають про нову шахрайську схему навколо "Пакунка школяра"
17:54
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 16 липня
17:37
Визначилась символічна збірна клубного чемпіонату світу з футболу
17:37
ЄС ввів санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові
17:31
Дослідники розробили робопса, здатного ходити як людина
17:29
Wizz Air Abu Dhabi припиняє роботу: в чому причина
17:28
Фіцо виставив умову для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС
17:22
На Київщині затримали 57-річного чоловіка, який підпалив своїх матір і брата
17:10
Китай обіцяє посилити підтримку Росії після санкційних погроз від Трампа – росЗМІ
16:55
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: