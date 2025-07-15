Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС ввел санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове

Уляна Кричковская, Александр ШумилинВторник, 15 июля 2025, 17:37
ЕС ввел санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове
Фото: Getty Images

Совет ЕС ввел ряд индивидуальных санкций против ряда лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление

Детали: Во вторник, 15 июля, Совет ЕС ввел ограничительные меры против семи лиц и трех организаций, ответственных за действия, "направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости, а также демократии, верховенства права и стабильности" Молдовы.

Реклама:

Новые санкции направлены против близких соратников беглого олигарха Илана Шора. В список вошли лидеры и члены организаций, являющихся правопреемниками запрещенной политической партии "Шор".

Как отмечается, некоторые из лиц принимали активное участие в схемах подкупа избирателей во время президентских выборов и конституционного референдума по вступлению в ЕС в 2024 году, а также во взяточничестве с целью коррупции нескольких политиков Молдовы.

Также 15 июля под санкции ЕС попала компания "A7", которая имеет "многочисленные связи с Москвой и связана с попытками повлиять на президентские выборы и конституционный референдум 2024 года по вступлению в ЕС".

РЕКЛАМА:

Кроме того, Совет ЕС внес в список политический блок "Победа", основанный Шором и причастный к распространению ложной информации и схемам подкупа избирателей.

Также в список был внесен Культурно-образовательный центр Молдовы "за содействие вмешательству в президентские выборы 2024 года".

С учетом сегодняшних решений, ограничительные меры ЕС в связи с действиями, дестабилизирующими Молдову, применяются в целом к 23 лицам и пяти субъектам.

Напомним, в апреле 2023 года ЕС по просьбе Молдовы создал рамки для целевых ограничительных мер против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости страны.

Под эти санкции попали, в частности, молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер.

В апреле 2025 года Совет ЕС решил продлить до 29 апреля 2026 года ограничительные меры ЕС против лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

ЕвропаМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Зеленский подписал ряд неотложных законов
Командир 8-го КДШВ: Сырский приезжал убеждаться, что мы не "саботируем" подготовку к Курской операции
документШмыгаль показал заявление об отставке
Все новости...
Европа
Франция видит угрозу "большой войны" до 2030 года в Европе и планирует готовиться к ней
Рубио поговорил с европейскими министрами о прекращении войны в Украине
Делают невозможной взаимную торговлю – еврокомиссар о новых тарифах Трампа
Последние новости
19:18
В Украине восстановили более 50% генерации, поврежденной атаками РФ
19:16
"Любовник-информатор": в США судят офицера, который издавал тайны о войне женщине с сайта знакомств
19:14
Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по схеме Трампа
19:06
ЕС дал Грузии время до конца августа, чтобы восстановить верховенство права, или безвиз будет приостановлен
18:58
Мелони приветствовала изменение позиции Трампа в отношении России
18:56
Кравацкая пропустит чемпионат мира по фехтованию из-за тяжелой болезни матери
18:55
Этическая комиссия ЛНУ не нашла доказательств притязания проректора к студенткам: что известно об этом деле
18:52
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
18:51
Путина можно остановить силой, теперь даже Трамп это понимает – премьер Эстонии
18:45
Восстановление в Буче: для многоэтажки заказали дополнительных работ на 30 миллионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: