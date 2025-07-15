Білий дім визнав, що Трамп питав у Зеленського про можливість "ударити по Москві"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення ЗМІ про останню розмову президента США Дональда Трампа й керівника української держави Володимира Зеленського щодо потенційного "удару по Москві" були вирвані з контексту.

Джерело: Левітт у коментарі Newsweek, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Financial Times і The Washington Post, під час розмови із Зеленським напередодні Трамп запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.

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Джерело FT стверджує, що президент США закликав "змусити їх (Росію. – ред.) відчути біль" і підштовхнути до мирних переговорів.

Зеленський, ідеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може ударити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".

Коментуючи ці повідомлення, речниця Білого дому звинуватила Financial Times у "вириванні слів з контексту, щоб отримати кліки".

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"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", – додала вона.

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