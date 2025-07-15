Білий дім визнав, що Трамп питав у Зеленського про можливість "ударити по Москві"
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення ЗМІ про останню розмову президента США Дональда Трампа й керівника української держави Володимира Зеленського щодо потенційного "удару по Москві" були вирвані з контексту.
Джерело: Левітт у коментарі Newsweek, "Європейська правда"
Деталі: За інформацією Financial Times і The Washington Post, під час розмови із Зеленським напередодні Трамп запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.
Джерело FT стверджує, що президент США закликав "змусити їх (Росію. – ред.) відчути біль" і підштовхнути до мирних переговорів.
Зеленський, ідеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може ударити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".
Коментуючи ці повідомлення, речниця Білого дому звинуватила Financial Times у "вириванні слів з контексту, щоб отримати кліки".
"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", – додала вона.
Передісторія:
- Президент США вкотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.
- Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.