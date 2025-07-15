Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения СМИ о последнем разговоре президента США Дональда Трампа и руководителя украинского государства Владимира Зеленского о потенциальном "ударе по Москве" были вырваны из контекста.

Источник: Левитт в комментарии Newsweek, "Европейская правда"

Детали: По информации Financial Times и The Washington Post, во время разговора с Зеленским накануне Трамп спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

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Источник FT утверждает, что президент США призвал "заставить их (Россию. - ред.) почувствовать боль" и подтолкнуть к мирным переговорам.

Зеленский, говорится в материале The Washington Post, подтвердил, что Украина может ударить по российской столице, "если вы дадите нам необходимое оружие".

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Белого дома обвинила Financial Times в "вырывании слов из контекста, чтобы получить клики".

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"Президент Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - добавила она.

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