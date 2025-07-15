Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 15 июля 2025, 18:05
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности ударить по Москве
Трамп и Зеленский. коллаж УП

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения СМИ о последнем разговоре президента США Дональда Трампа и руководителя украинского государства Владимира Зеленского о потенциальном "ударе по Москве" были вырваны из контекста.

Источник: Левитт в комментарии Newsweek, "Европейская правда"

Детали: По информации Financial Times и The Washington Post, во время разговора с Зеленским накануне Трамп спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

Реклама:

Источник FT утверждает, что президент США призвал "заставить их (Россию. - ред.) почувствовать боль" и подтолкнуть к мирным переговорам.

Зеленский, говорится в материале The Washington Post, подтвердил, что Украина может ударить по российской столице, "если вы дадите нам необходимое оружие".

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Белого дома обвинила Financial Times в "вырывании слов из контекста, чтобы получить клики".

РЕКЛАМА:

"Президент Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - добавила она.

Предыстория: 

ТрампЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Зеленский подписал ряд неотложных законов
Командир 8-го КДШВ: Сырский приезжал убеждаться, что мы не "саботируем" подготовку к Курской операции
документШмыгаль показал заявление об отставке
Все новости...
Франция видит угрозу "большой войны" до 2030 года в Европе и планирует готовиться к ней
Медведев заявил, что России безразлично к "театральному" ультиматуму Трампа
Трамп все еще думает, что Россия победит в войне против Украины – СМИ
Командир 8-го КДШВ: Когда корпуса зайдут на выполнение заданий, ситуация на поле боя улучшится
Последние новости
19:18
В Украине восстановили более 50% генерации, поврежденной атаками РФ
19:16
"Любовник-информатор": в США судят офицера, который издавал тайны о войне женщине с сайта знакомств
19:14
Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по схеме Трампа
19:06
ЕС дал Грузии время до конца августа, чтобы восстановить верховенство права, или безвиз будет приостановлен
18:58
Мелони приветствовала изменение позиции Трампа в отношении России
18:56
Кравацкая пропустит чемпионат мира по фехтованию из-за тяжелой болезни матери
18:55
Этическая комиссия ЛНУ не нашла доказательств притязания проректора к студенткам: что известно об этом деле
18:52
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
18:51
Путина можно остановить силой, теперь даже Трамп это понимает – премьер Эстонии
18:45
Восстановление в Буче: для многоэтажки заказали дополнительных работ на 30 миллионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: