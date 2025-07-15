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Сибіга зустрівся з Келлогом і обговорив співпрацю в обороні

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 15 липня 2025, 18:43
Сибіга зустрівся з Келлогом і обговорив співпрацю в обороні
фото: ОП

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спеціальний представник президента США Кіт Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської співпраці в галузі оборони.

Джерело: глава українського МЗС написав у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: У вівторок, 15 липня, Сибіга зустрівся із спеціальним представником Дональда Трампа, який з 14 липня перебуває із візитом у Києві. 

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Під час зустрічі вони обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської співпраці в галузі оборони, а також привітали двопартійну підтримку Закону про санкції проти Росії 2025 року та скоординували подальші кроки для збільшення вартості війни для агресора.

"Ми вдячні президенту Трампу за його важливе рішення про надання, разом з європейськими союзниками, нових систем Patriot та іншої зброї", – наголосив український дипломат.

Зазначимо, 14 липня Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї. Нове обладнання буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.

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Також того ж дня американський президент анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Після цього рішення Трампа, Келлог заявив, що обговорив його із президентом Володимиром Зеленським.

МЗССШАУкраїна
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