Сибига встретился с Келлогом и обсудил сотрудничество в обороне

Министр иностранных дел Андрей Сибига и специальный представитель президента США Кит Келлог обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в области обороны.

Источник: глава украинского МИД написал в социальных сетях, "Европейская правда"

Детали: Во вторник, 15 июля, Сибига встретился со специальным представителем Дональда Трампа, который с 14 июля находится с визитом в Киеве.

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Во время встречи они обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в области обороны, а также приветствовали двухпартийную поддержку Закона о санкциях против России 2025 года и скоординировали дальнейшие шаги для увеличения стоимости войны для агрессора.

"Мы благодарны президенту Трампу за его важное решение о предоставлении, вместе с европейскими союзниками, новых систем Patriot и другого оружия", – подчеркнул украинский дипломат.

Отметим, 14 июля Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия. Новое оборудование будет изготовлено для НАТО и доступно для дальнейших поставок в Украину.

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Также в тот же день американский президент анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

После этого решения Трампа, Келлог заявил, что обсудил его с президентом Владимиром Зеленским.