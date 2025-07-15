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Угорщина запропонує ЄС санкції через нібито смерть угорця на Закарпатті від дій ТЦК

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 15 липня 2025, 19:51
Угорщина запропонує ЄС санкції через нібито смерть угорця на Закарпатті від дій ТЦК
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт 16 липня запропонує ЄС накласти санкції проти України через нібито смертельне побиття угорського громадянина співробітниками ТЦК на Закарпатті.

Джерело: Сійярто у вівторок після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Сійярто назвав "фактом" те, що в Україні "на вулицях відбувається полювання на людей під приводом насильницького призову" і "люди гинуть від жорстокості військкомів, бо не хочуть йти на фронт".

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"Жертвою цього жорстокого полювання на людей став угорський громадянин", – додав він.

За словами глави МЗС Угорщини, на засіданні Ради ЄС він оголосив, що в середу "ми офіційно ініціюємо санкції проти всіх українських військових керівників і посадовців, які несуть відповідальність за побиття угорського громадянина до смерті".

Раніше із закликом до таких санкцій до Європейського Союзу звернувся премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

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Нагадаємо, минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті працівниками ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином Україні, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.

УгорщинаЄСсанкціїУкраїна
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