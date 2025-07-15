Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия предложит ЕС санкции из-за якобы смерти венгра на Закарпатье от действий ТЦК

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 15 июля 2025, 19:51
Венгрия предложит ЕС санкции из-за якобы смерти венгра на Закарпатье от действий ТЦК
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт 16 июля предложит ЕС ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгерского гражданина сотрудниками ТЦК в Закарпатье.

Источник: Сийярто после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Сийярто назвал "фактом" то, что в Украине "на улицах происходит охота на людей под предлогом насильственного призыва" и "люди гибнут от жестокости военкомов, потому что не хотят идти на фронт".

Реклама:

"Жертвой этой жестокой охоты на людей стал венгерский гражданин", – добавил он.

По словам главы МИД Венгрии, на заседании Совета ЕС он объявил, что в среду "мы официально инициируем санкции против всех украинских военных руководителей и должностных лиц, которые несут ответственность за избиение венгерского гражданина до смерти".

Ранее с призывом к таким санкциям к Европейскому Союзу обратился премьер Венгрии Виктор Орбан.

РЕКЛАМА:

Напомним, на прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина в Закарпатье сотрудниками ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

ВенгрияЕСсанкцииУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Чиновники "за копейки" покупают авто: журналисты обнаружили сотни таких случаев
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Зеленский подписал ряд неотложных законов
Все новости...
Венгрия
Орбан угрожает санкциями ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК
СМИ: На войне в Украине погиб доброволец из Венгрии
В МИД назвали манипуляцией заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК
Последние новости
21:01
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
20:54
футзалОттепель или большая перестройка? Лето перемен в украинской Экстралиге
20:37
Рютте: вторичные санкции против РФ могут сильно ударить еще по трем странам
20:28
Строительство электростанций: Казахстан решил отказаться от услуг России
20:24
Прыжок лемура и многодетный осьминог: конкурс BigPicture-2025 выбрал лучшие фото природы
20:20
МИД Украины подтвердил информацию о смерти украинки в Албании
20:08
В Донецкой области перекрыли трассу Краматорск-Доброполье из-за частых обстрелов дронами РФ
20:02
Сийярто пожаловался, что Украина и ЕС мешают мирным планам Трампа
19:51
Венгрия предложит ЕС санкции из-за якобы смерти венгра на Закарпатье от действий ТЦК
19:42
Британская полиция: РФ, Иран и Китай стоят за ростом угроз и похищений в стране
Все новости...
Реклама:
Реклама: