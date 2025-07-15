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На Донеччині перекрили трасу Краматорськ-Добропілля через часті обстріли дронами РФ

Олександр ШумілінВівторок, 15 липня 2025, 20:08
На Донеччині перекрили трасу Краматорськ-Добропілля через часті обстріли дронами РФ
Фото: Getty Images

Ради оборони Донецької області вирішила перекрити для цивільних рух трасою Краматорськ-Добропілля через збільшенням кількості обстрілів російськими FPV-дронами.  

Джерело: повідомлення керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, місцеве видання "Вільне радіо"

Дослівно: "З 16 липня 2025 року вводиться тимчасове обмеження (заборона) для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних транспортних засобів на ділянці Краматорськ – Сергіївка – Андріївка – Добропілля автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля – Лиман км 5+850 – км 49+615".

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Скриншот Вільного Радіо

Деталі: Таке рішення прийняла у вівторок Ради оборони області. Воно пов'язане зі збільшенням кількості обстрілів FPV-дронами зазначеної ділянки дороги.

Контролювати в'їзд-виїзд на цю ділянку дороги будуть правоохоронці та профільні служби.

Донецька областьвійна
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