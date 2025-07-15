Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области перекрыли трассу Краматорск-Доброполье из-за частых обстрелов дронами РФ

Александр ШумилинВторник, 15 июля 2025, 20:08
В Донецкой области перекрыли трассу Краматорск-Доброполье из-за частых обстрелов дронами РФ
Фото: Getty Images

Совет обороны Донецкой области решил перекрыть для гражданского движения трассу Краматорск-Доброполье из-за увеличения количества обстрелов российскими FPV-дронами. 

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, местное издание "Свободное радио"

Дословно: "С 16 июля 2025 года вводится временное ограничение (запрет) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданских транспортных средств на участке Краматорск – Сергеевка – Андреевка – Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье – Лиман км 5+850 – км 49+615".

Реклама:

Детали: Такое решение принял во вторник Совет обороны области. Оно связано с увеличением количества обстрелов FPV-дронами указанного участка дороги.

Контролировать въезд-выезд на этот участок дороги будут правоохранители и профильные службы.

 

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Чиновники "за копейки" покупают авто: журналисты обнаружили сотни таких случаев
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Зеленский подписал ряд неотложных законов
Все новости...
Донецкая область
Россияне ударили "Смерчами" по Родинскому в Донецкой области: 4 раненых
Россияне обстреляли Константиновку: убили женщину
В Славянске в результате авиаудара РФ ранены мать и ребёнок
Последние новости
21:01
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
20:54
футзалОттепель или большая перестройка? Лето перемен в украинской Экстралиге
20:37
Рютте: вторичные санкции против РФ могут сильно ударить еще по трем странам
20:28
Строительство электростанций: Казахстан решил отказаться от услуг России
20:24
Прыжок лемура и многодетный осьминог: конкурс BigPicture-2025 выбрал лучшие фото природы
20:20
МИД Украины подтвердил информацию о смерти украинки в Албании
20:08
В Донецкой области перекрыли трассу Краматорск-Доброполье из-за частых обстрелов дронами РФ
20:02
Сийярто пожаловался, что Украина и ЕС мешают мирным планам Трампа
19:51
Венгрия предложит ЕС санкции из-за якобы смерти венгра на Закарпатье от действий ТЦК
19:42
Британская полиция: РФ, Иран и Китай стоят за ростом угроз и похищений в стране
Все новости...
Реклама:
Реклама: