В Донецкой области перекрыли трассу Краматорск-Доброполье из-за частых обстрелов дронами РФ

Совет обороны Донецкой области решил перекрыть для гражданского движения трассу Краматорск-Доброполье из-за увеличения количества обстрелов российскими FPV-дронами.

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, местное издание "Свободное радио"

Дословно: "С 16 июля 2025 года вводится временное ограничение (запрет) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданских транспортных средств на участке Краматорск – Сергеевка – Андреевка – Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье – Лиман км 5+850 – км 49+615".

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Детали: Такое решение принял во вторник Совет обороны области. Оно связано с увеличением количества обстрелов FPV-дронами указанного участка дороги.

Контролировать въезд-выезд на этот участок дороги будут правоохранители и профильные службы.