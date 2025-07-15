Трамп заявив, що проти ударів України по Москві

Президент США Дональд Трамп виступив проти ударів України по Москві, які, за повідомленнями ЗМІ, він обговорював напередодні з Володимиром Зеленським.

Джерело: Трамп в розмові з журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: На питання, чи повинен український президент "бути агресивним" і розпорядитись завдати ударів по Москві чи вглиб Росії, Трамп відповів: "Ні, він не повинен націлюватися на Москву".

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Він також заперечив наміри відправити Україні далекобійну зброю у межах схеми з продажу американського озброєння через НАТО.

"Ні, ми не збираємося цього робити", – прокоментував Трамп.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що під час розмови із Зеленським напередодні президент США запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп справді ставив таке питання, але "не закликав до подальших вбивств".

ЗМІ також писали, що президент США Дональд Трамп нібито розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Tomahawk.