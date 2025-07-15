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Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 15 июля 2025, 21:01
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступил против ударов Украины по Москве, которые, по сообщениям СМИ, он обсуждал накануне с Владимиром Зеленским.

Источник: Трамп в разговоре с журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: На вопрос, должен ли украинский президент "быть агрессивным" и распорядиться нанести удары по Москве или вглубь России, Трамп ответил: "Нет, он не должен нацеливаться на Москву".

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Он также опроверг намерения отправить Украине дальнобойное оружие в рамках схемы по продаже американского вооружения через НАТО.

"Нет, мы не собираемся этого делать", – прокомментировал Трамп.

Ранее американские СМИ сообщили, что во время разговора с Зеленским накануне президент США спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп действительно задавал такой вопрос, но "не призывал к дальнейшим убийствам".

СМИ также писали, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk.

ТрампУкраина
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