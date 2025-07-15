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50 днів – це не довго: Трамп про свій ультиматум Росії

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 15 липня 2025, 21:43
50 днів – це не довго: Трамп про свій ультиматум Росії
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не вважає занадто довгими 50 днів, які він дав Росії для погодження на мир в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News, яке наводить слова Трампа журналістам у вівторок на території Білого дому

Деталі: Американський президент сказав, що не думає, що "50 днів – це дуже довго".

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"Може бути навіть раніше", – додав Трамп, повторивши, що не вважає 50 днів "дуже довгим" проміжком часу.

Далі він укотре звинуватив попередника Джо Байдена в тому, що він "втягнув нас у війну".

На окреме питання, що станеться в разі відмови Росії домовлятись про мир через 50 днів, президент США сказав, що "буде дуже погано".

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"Будуть тарифи та інші санкції", – пообіцяв він.

Також президент США виступив проти ударів України по Москві, які, за повідомленнями ЗМІ, він обговорював напередодні з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив, що якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду з Росією про закінчення війни в Україні, США запровадять "дуже суворі тарифи" проти Москви та її торговельних партнерів.

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