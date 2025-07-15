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50 дней – это не долго: Трамп о своем ультиматуме России

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 15 июля 2025, 21:43
50 дней – это не долго: Трамп о своем ультиматуме России
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не считает слишком долгими 50 дней, которые он дал России для согласия на мир в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, которое приводит слова Трампа журналистам во вторник на территории Белого дома

Детали: Американский президент сказал, что не думает, что "50 дней – это очень долго".

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"Может быть даже раньше", – добавил Трамп, повторив, что не считает 50 дней "очень долгим" промежутком времени.

Далее он в очередной раз обвинил предшественника Джо Байдена в том, что он "втянул нас в войну".

На отдельный вопрос, что произойдет в случае отказа России договориться о мире через 50 дней, президент США сказал, что "будет очень плохо".

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"Будут тарифы и другие санкции", – пообещал он.

Также президент США выступил против ударов Украины по Москве, которые, по сообщениям СМИ, он обсуждал накануне с Владимиром Зеленским.

Напомним, накануне Трамп объявил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны в Украине, США введут "очень жесткие тарифы" против Москвы и ее торговых партнеров.

Трампроссийско-украинская войнаПутин
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